Personagem da semana: Deltan Dallagnol – procurador da Lava Jato

O jovem procurador da república, Deltan Martinazzo Dallagnol, ganhou notoriedade por integrar e coordenar a força tarefa do Ministério Público Federal (MPF) na Operação Lava Jato. Esta semana apresentou a denúncia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro. Veja a sua presença nas redes sociais.

Facebook

Em seu perfil no Facebook, o procurador Deltan, divulga o trabalho educativo do MPF, procuradores e juízes, eventos de combate à corrupção e artigos online relacionados aos casos em que atua. É onde também recebe muitas manifestações de oposição e apoio pelo trabalho na Lava Jato.

Twitter

A @ANPR_Brasil publica nota de repúdio à deturpação de esclarecimentos prestados pela FT #LavaJato em coletiva https://t.co/OO42HlA7D2 — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 16, 2016

Não foi dita a frase: “Não temos provas, mas temos convicção” Frase foi inventada contra a Lava Jato. Veja aqui: https://t.co/TdwxO8wl9E — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 16, 2016

Transparência Internacional: “Há muitos Srs. Trust ao redor do planeta. Ajude-nos a desmascará-los.” https://t.co/dJzQ4Ypm7m — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 15, 2016

Site

Dallagnol não possui um site. Já o MPF, em seu site dedicado à divulgação de suas operações de combate à corrupção, tem um extenso conteúdo dedicado à Operação Lava Jato.

10 medidas contra a corrupção

O procurador também trabalha ativamente pelo engajamento do cidadão comum no combate à corrupção. Isso fica claro no projeto de iniciativa popular desenvolvido pelo MPF, 10 medidas contra a corrupção. A iniciativa sem vínculo político partidário coletou mais de 2 milhões de assinaturas e foi apresentada ao Congresso na busca por uma mudança cultural e sistemática no combate da corrupção em todos os espaços da sociedade.