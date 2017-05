Acontece agora o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro pela Lava-Jato em Curitiba. Apesar do pedido da defesa pela transmissão ao vivo do depoimento apenas imagens do exterior do prédio onde acontece o depoimento estão sendo transmitidas pelos veículos de comunicação. A rádio Jovem Pan está fazendo a transmissão ao vivo com imagens de Curitiba em seu Jornal.

Acompanhe a transmissão.



Com imagens da Rádio Jovem Pan.