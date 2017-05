Todos os veículos de comunicação fizeram uma ampla cobertura do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. Desde a movimentação de apoiadores do líder petista e apoiadores da Lava-Jato até o pronunciamento de Michel Temer, sobre a necessidade de “pacificação” do país. O depoimento começou por volta das 14h e teve mais de quatro horas de duração.

A preparação

1. O depoimento alterou a rotina da cidade de Curitiba com reforço do policiamento, bloqueio de vias e revista de manifestantes e ônibus que vinham do interior do paraná e de outros estados.

Ao menos 168 ônibus de manifestantes chegaram a Curitiba https://t.co/hwIc18jueK — VEJA (@VEJA) 10 de maio de 2017

2. O esquema de segurança alocou os grupos em pontos específicos da cidade para evitar um confronto. Apoiadores da Lava Jato foram direcionados para o museu Oscar Niemeyer, no bairro Centro Cívico a 2km da sede da polícia federal.

Com ‘Pixuleco’, manifestantes contrários a Lula mostram apoio à Lava Jato https://t.co/UsDQ0EkDlFpic.twitter.com/5BO0ujEFKU — Estadão (@Estadao) 10 de maio de 2017

3. Grupos favoráveis ao ex-presidente reuniram-se na praça Santos Andrade, em frente ao Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná, onde um palco foi montado para atos políticos e shows musicais.

Manifestantes pró-Lula seguram faixas na Praça Santos Andrade, em apoio ao petista. Acompanhe em tempo real: https://t.co/zZR0XWTVWVpic.twitter.com/V6dAZI2Fb4 — Curitiba (@curitibagazeta) 10 de maio de 2017

4. Mais de metade dos parlamentares do PT foram prestar solidariedade à Lula na capital paranaense. O presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que cortará ponto dos deputados ausentes.

Com metade dos petistas em Curitiba, Maia anuncia que vai descontar salário de deputados ausentes https://t.co/TdSQ869tZtpic.twitter.com/kUWe5Pex0I — Estadão (@Estadao) 10 de maio de 2017

A Chegada

5. Lula chegou com Dilma em em jato particular de propriedade da holding de seu ex-ministro Walfrido dos Mares Guia. O empresário foi réu no mensalão mineiro sob a acusação de peculato e lavagem de dinheiro.

Donos de aviões gravam chegada de Lula e Dilma ao aeroporto; assista https://t.co/23MI7qyOcopic.twitter.com/13k1NKrnPt — Folha de S.Paulo (@folha) 10 de maio de 2017

6. O ex-presidente dispensou a escolta e em certo momento desceu do carro e cumprimentou populares, sempre acompanhado por Gleisi Hoffmann e Lindbergh Faria, que disputam a liderança do PT.

Lula chega ao prédio da Justiça Federal para depor a Sergio Moro https://t.co/GVHNj3HmZspic.twitter.com/Pip5BS7Nsl — Folha de S.Paulo (@folha) 10 de maio de 2017

O depoimento

7. A duração do depoimento foi maior do que a esperada

Em duas horas e meia, só Moro fez perguntas a Lula; depoimento deve demorar mais que o previsto https://t.co/7QAjWmdn4Spic.twitter.com/9ufwSvMn0S — Estadão (@Estadao) 10 de maio de 2017

8. A expectativa agora é da liberação das imagens do depoimento que pode ser feita ainda esta noite.

Depoimento de Lula a Moro será gravado e exibido após audiência https://t.co/JcBUUpoQc5 — VEJA (@VEJA) 10 de maio de 2017

9. Michel Temer pede que brasileiros superem a polarização política atual.

Com informações do Estadão, Veja, O Globo, Gazeta do Povo, Folha e Gazeta de Curitiba