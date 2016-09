Agenda Política Brasileira: Discussão da Reforma da Previdência

O presidente Michel Temer recebe o presidente da Coca-Cola. Também está previsto um jantar com aliados para discutir a Reforma da Previdência. Veja os principais eventos desta segunda (26):

1. O ex-presidente Lula faz campanha para Jandira Feghali (PCdoB), candidata à prefeitura do Rio de Janeiro.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com Marc Rennert, do Deutsche Bundesbank, e Giorgio Trebeschi, da Banca d’Italia, em São Paulo. À tarde, encontra-se com representantes da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). Depois, reúne-se com membros do Fundo Monetário Internacional (FMI).

4. O Banco Central divulga nota do setor externo referente à agosto.

5. O Tesouro Nacional divulga o Relatório Mensal da Dívida Federal referente a julho.

6. Primeiro debate entre os candidatos à Casa Branca Donald Trump e Hillary Clinton (22h).