Clipping: Eduardo Cunha é preso em Brasília

O ex-presidente da Câmara e deputado cassado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi preso preventivamente por ordem do juiz federal Sérgio Moro. A prisão foi decretada no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a Procuradoria da República, Eduardo Cunha, em liberdade representa um ‘risco para a instrução do processo e para a ordem pública’. A investigação contra Cunha estava no STF que perdeu o foro privilegiado ao ser cassado. Na segunda-feira, 17, Moro intimou Eduardo Cunha para apresentar sua defesa prévia sobre suas contas secretas na Suíça. Cunha responde também por denúncias corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. (Estadão)

Prisão de Eduardo Cunha paralisa a Câmara

Tomados de surpresa pela prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deputados esvaziam plenário e paralisam votações. A notícia chegou no momento em que o plenário tentava votar a alteração das regras de exploração do pré-sal. Em silêncio, a base governista e aliados não deram quórum suficiente e a sessão foi logo encerrada por falta da presença mínima dos deputados. Reuniões de comissões também foram adiadas para a semana que vem, incluindo a que instalaria o colegiado que discutirá a reforma política. A prisão de Cunha gera um clima de estresse e pode atrapalhar a agenda do Palácio do Planalto. (Folha)

Moro aponta “caráter serial” dos crimes de Cunha

O juiz federal Sérgio Moro e o Ministério Público Federal justificaram a decisão pela prisão preventiva do deputado cassado Eduardo Cunha, por este representar riscos à investigação, à ordem pública e à aplicação da lei penal. Os procuradores pediram o bloqueio de R$ 220 milhões nas contas de Cunha, no entanto as contas estavam zeradas. O MPF pediu a apreensão de oito veículos de Cunha que somam mais de R$ 1 milhão. Moro determinou apenas o bloqueio dos bens.