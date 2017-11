1. A Corte Especial do STJ decide se afasta do mandato o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por, supostamente, ter recebido vantagens indevidas durante o período em que ocupou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2011 e 2014.

Veja outros destaques da agenda do dia

2. A Câmara pode votar a MP nº 795/17, que propõe benefícios fiscais para petrolíferas que venceram licitações na área do pré-sal (Repetro).

3. A Câmara também pode votar projeto de lei que cria um programa de parcelamento de dívidas tributárias para micro e pequenas empresas, cujo impacto fiscal é calculado em R$ 7,8 bilhões nos 15 anos de duração do novo parcelamento proposto.

5. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara reúne-se para discutir a PEC que prevê eleições diretas no caso de vacância da presidência da República.

6. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS analisa diversos requerimentos, entre eles os que pedem a convocação dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do ex-ministro Antonio Palocci e do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

7. A Comissão Especial sobre Planos de Saúde (PL nº 7.419/06) na Câmara pode votar o parecer do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).

8. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara realiza audiência pública para debater o reflexo da proposta de privatização do Sistema Eletrobras na segurança estratégica da Região Amazônica. Foram convidados, entre outros, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas, Edney da Silva Martins, e o general de Exército do Comando Militar da Amazônia, Geraldo Antônio Miotto.

9. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisa a indicação de Alessandra Bastos Soares para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

10. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realiza audiência pública sobre “segurança hídrica e gestão das águas nas regiões norte e nordeste” com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, Vicente Guillo, Diretor Presidente da Agência Nacional das Águas (ANA), entre outros.

11. O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o presidente da Anatel, Juarez Quadros falam sobre o início do processo de desligamento do sinal analógico de televisão em municípios de São Paulo.

12. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem café da manhã com o deputado federal Walter Ihoshi (PSB-SP) para tratar do projeto que cria o novo cadastro positivo, atualmente em tramitação na Câmara.

13. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em outubro.

14. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulga seus resultados do terceiro trimestre de 2017, após o fechamento do mercado.

15. Divulgação do IGP-M de novembro.

16. FGV divulga sondagem de Serviços e Indicador de Incerteza da Economia do Brasil (IIE-Br) de novembro.