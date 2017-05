FHC acredita que renúncia pode ser o caminho

Em declaração dada a Murillo de Aragão (Arko Advice), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) afirmou que a crise deflagrada com as revelações da JBS é gravíssima. Disse, ainda, que se não houver uma explicação clara e convincente do ocorrido pelo presidente Michel Temer, a governabilidade ficará comprometida e que a renúncia seria o melhor caminho.

FHC completou seu raciocínio afirmando que a Constituição deve ser respeitada e que as reformas deveriam prosseguir pelo bem do país. O ex-presidente considerou como possível um eventual desembarque do PSDB do governo caso a crise não tenha algum desdobramento positivo ou não seja encerrada com uma eventual renúncia.

Temer e Trump

A senadora Ana Amélia (PP-RS), em declaração exclusiva para o Blog da Política Brasileira, avaliou triste o cenário político brasileiro e gravíssimas as acusações feitas ao presidente Temer. Comparou a situação com o que está ocorrendo com Trump, presidente americano, que está sendo investiga por obstrução à justiça. Afirmou que a Operação Lava-Jato cumpre o seu papel ao mostrar que a lei vale para todos e que as instituições funcionando com um espírito republicano devem buscar juntas a saída menos traumática para a crise.

Entrevista por Nathália Pedrosa

Vídeo da TV Arko Advice