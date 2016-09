Até aqui, o filme parece reprise

A leitura do Valor Econômico da última quinta, 15, pode bem ser um trailer do governo Michel Temer. E a primeira imagem que vem à mente é um déjà-vu, como aqueles filmes que a gente tem a impressão de já ter visto.

Na manchete do matutino, um postulado do qual os governos anteriores (dois de Lula e um e meio de Dilma Rousseff) não abriram mão. “Recurso público sustentará concessões na primeira fase”, destacaram os repórteres Murillo Camarotto e Daniel Rittner.

De acordo com a reportagem, o setor privado se acostumou com verba pública e juros subsidiados e, por isso, o “desmame” das empresas vai demorar. Ora, verba pública é aquela que sai de um bolso privado, passa pelo governo e volta para outro bolso privado.

Ainda na primeira página, com menos destaque, outra notícia que lembra os últimos 13 anos. “R$ 11 bilhões para dar reajustes aos servidores”, revelou Ribamar Oliveira.

O PT concedia fartos reajustes ao funcionalismo, representados por corporações de servidores há muito dominadas por prepostos do partido. Já Temer, para justificar o aumento, disse a ‘O Globo no último domingo, 11, que queria evitar um movimento paredista.

Ou seja, quem pode mais ganha mais. No caso, venceu o estrato que tem assegurada estabilidade no emprego, aposentadoria, plano de saúde e greve remunerada.

Tudo como dantes no quartel de Abrantes é a impressão que fica ao leitor. O tira-teima vem na página dois do periódico. “Investimento no Minha Casa, Minha Vida terá redução de quase 9% em 2017”, apurou a repórter Edna Simão.

Enquanto em 2016 o governo prevê um desembolso de R$ 7,9 bilhões em moradias para baixa renda, para 2017 o valor cai para R$ 7,2 bilhões. Dilma, como se sabe, também prometia mais do que entregava.

De acordo com o ministro do Planejamento atual, Dyogo Oliveira, o governo tentou preservar o “máximo possível” o investimento em 2017. Donde se deduz que os R$ 11 bilhões para o funcionalismo é investimento.

Já os empresários que quiserem “arriscar” investindo em concessões terão R$ 30 bilhões subsidiados pelo erário. Enquanto isso, o governo corta R$ 700 milhões do Minha Casa.

Há dinheiro para financiar concessões, há recursos para salários de servidores. Mas, como é preciso cortar de algum lugar, o programa escolhido foi o de moradias populares.

O déjà-vu, na verdade, está mais para aquele aviso no final de um episódio de seriados como Perdidos no Espaço: to be continued. Mudou apenas o roteirista. Até o suspense da Lava-Jato é o mesmo.