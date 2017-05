O Senado pode votar, em segundo turno, Proposta de Emenda Constitucional que extingue o foro especial por prerrogativa de função para autoridades federais. A PEC propõe que as autoridades deverão ser julgadas pela primeira instância no estado onde o eventual crime tiver ocorrido e não mais em tribunais superiores. O foro privilegiado seria mantido apenas para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.

O tema também está sendo analisado pelo Superior Tribunal Federal (STF) e a presidente da corte, Cármen Lúcia, pode incluir a matéria na pauta em maio. O relator da matéria, ministro Luís Roberto Barroso, defende que o foro privilegiado só se aplique às autoridades caso os crimes tenham sido cometidos em razão do mandato . Se as irregularidades forem anteriores ao cargo, propõe o ministro Barroso, a competência de julgamento seria das instâncias inferiores.