1. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga o pedido de liberdade do ex-ministro Antonio Palocci, preso desde setembro de 2016 por decisão do juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. O STF também julga a extensão do foro privilegiado a autoridades.

No entanto, com a licença saúde do ministro Ricardo Lewandowski existe a possibilidade da matéria sobre o foro não ser votada, já que para assuntos controversos a prática corrente é que a corte esteja completa. A proposta do Supremo é que sejam julgados na cort somente casos criminais de parlamentares e ministros investigados por crimes praticados no cargo e em razão dele. Aqueles delitos praticados antes da posse e que não guardam qualquer relação com o exercício do cargo seriam levados à primeira instância da Justiça.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou ontem relatório favorável à proposta restrição da abrangência do foro privilegiado. A proposta é bem mais restritiva que a do Supremo. Segundo a comissão apenas presidentes do executivo, legislativo e judiciário teriam direito à prerrogativa. Hoje no país mais de 55 mil autoridades são beneficiadas com o foro.

Veja outros destaques da agenda do dia

3. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado debate a crise fiscal brasileira e a importância de melhorar a coordenação fiscal no Brasil com Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado, e Leonardo Ribeiro, assessor do gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) e especialista em contas públicas.

4. Cerimônia de posse do novo conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo de Souza Pereira

5. O IBGE anuncia o IPCA-15 de novembro.

6. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial.

7. FGV divulga o Monitor do PIB de setembro.

8. O Banco Central divulga o Investimento Direto no País (IDP).