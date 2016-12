Futebol e política: comoção e emoção

O futuro é pautado por incertezas, quer seja no futebol ou na política. A decisão da Copa Sul Americana entre Chapecoense e o Club Atlético Nacional estava programada em sua primeira etapa para ser realizada em Medellín. O evento não ocorreu devido ao trágico acidente aéreo onde a maioria dos jogadores não sobreviveram, assim como membros das equipes de suporte e inúmeros jornalistas. A comoção se espalhou pelo planeta. As famílias enlutadas receberam apoio e conforto.

Em Brasília, na madrugada silenciosa do triste episódio, em clima de luto nacional, a Câmara Federal desfigurou o pacote anticorrupção encaminhado pelo Ministério Público com o apoio de mais de 2 milhões de pessoas. A maioria dos deputados mais uma vez fizeram um gol contra o aprimoramento da democracia brasileira provocando manifestações de rua e enfraquecendo a credibilidade dos nossos políticos.

O triste episódio do trágico desastre aéreo provocou uma onda de solidariedade e emoção pelo mundo afora. O papa Francisco torcedor do San Lorenzo da Argentina assim se expressou: “O santo padre, profundamente triste ao conhecer a dolorosa notícia do grave acidente aéreo que ocasionou inúmeras vítimas, eleva orações pelo eterno descanso dos falecidos. Peço ao Senhor que derrame sobre os familiares das vítimas os dons da serenidade espiritual e da esperança cristã, e compartilha de coração a bênção apostólica”. Manifestações de solidariedade, principalmente do mundo esportivo, ecoaram por todo o planeta revelando que os seres humanos ainda conservam virtudes e valores.

O contexto social e político brasileiro se enquadra atualmente como uma grande tragédia. Com uma política de distribuição de renda que não satisfaz as reais necessidades dos cidadãos e uma crescente concentração dessa mesma renda, o Brasil se encontra mergulhado numa crescente aceleração da miséria, fome, criminalidade, e tantos outras mazelas sociais.

A atual crise, uma verdadeira comoção social, pode ter um lado positivo, pois abre as portas para a solução dos problemas que podem resultar em um salto de qualidade social. Na dimensão da economia, a curto prazo, a prioridade é amparar os desempregados, com a criação de empregos e o auxílio temporário através de uma bolsa desemprego.

A longo prazo a política fiscal e econômica deve ser revista. O primeiro passo é realizar uma auditoria da dívida pública, prevista na constituição, que possa apontar caminhos para que a riqueza brasileira possa ser aplicada em projetos sociais e não sugada pelos banqueiros nacionais e estrangeiros.

Para avançarmos na democracia, além de uma reforma política, precisamos construir uma nova geração de políticos. Isso só pode ser feito com a implantação de um novo sistema de educação de qualidade para todos os brasileiros e que tenha como princípios a ética e a solidariedade. É pertinente lembrar o pensamento de Anísio Teixeira: “Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública”.

O fenômeno da onda de solidariedade após a tragédia do Chapecoense e a união de todos para a sua superação deve servir de inspiração para a união de todos os brasileiros do bem, e que são muitos, para evitar uma convulsão social e uma catástrofe semelhante ao que ocorreu na Grécia.

Vamos todos torcer que a partir desse momento de comoção possamos antever nos próximos anos uma atmosfera de emoção positiva onde todos os brasileiros possam conquistar os seus sonhos e termos um Brasil que queremos que proporcione oportunidades e felicidades a todos seus habitantes.