Personagem da semana: Geddel Vieira Lima – no limite da franqueza

Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) é ministro da Secretaria de Governo. A pasta tem por função, coordenar o relacionamento do presidente com o Congresso, movimentos e partidos, assim como o gerenciamento de crises institucionais. Mas, esta semana, o ministro fez uma declaração polêmica defendendo a votação da mudança do texto do PL 1210/07, que abria uma brecha para a anistia do Caixa 2. A emenda acabou não sendo votada na Câmara dos Deputados. Veja a presença online de Geddel Vieira Lima.

Bola Fora Bola Dentro Pediu demissão do cargo de vice-presidente corporativo da Caixa Econômica Federal para a ex-presidente Dilma Rousseff pelo twitter Sempre se posicionou como opositor do PT e pró-impeachment, o que lhe rendeu uma boa imagem como aliado de Temer Defendeu a emenda do PL 1210/07 que abria brecha para anistia do caixa 2 e foi contrariado por Michel Temer Com seu jeito irônico cria destaque e relevância nas redes e chama a atenção para o que quer atacar ou defender Disse que assumir cargo executivo sem ser pelo voto popular era “gostoso”

Twitter

É o canal mais polêmico do ministro, onde divulga notícias, comenta fatos relevantes e responde diretamente às provocações de seguidores. Segundo Geddel ali ele responde como “tuiteiro” e não como ministro.

Facebook

O perfil de Geddel funciona como canal de divulgação de matérias e entrevistas, bem como de algumas mensagens pessoais.

Youtube

Antigo, o canal do youtube tem uma coletânea de vídeos usados na campanha de Geddel Vieira Lima para o Senado.