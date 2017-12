Gilmar Mendes manda Adriana Anselmo pra prisão domiciliar

O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, acaba de tomar uma decisão individual e transformou a prisão preventiva de Adriana Anselmo em domiciliar, a pedido da defesa. A mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que também está preso, já havia estado algum tempo em prisão domiciliar e estava na prisão de Benfica junto de outros presos da Lava-Jato.

Gilmar Mendes manda soltar Adriana Ancelmo. Ministro do STF substituiu prisão preventiva por recolhimento domiciliar: https://t.co/XqFt6YWKg8 pic.twitter.com/jqIvjhmyZ1 — GloboNews (@GloboNews) 18 de dezembro de 2017

Acordo de leniência da Camargo Corrêa revela cartel em obras de metrô

Camargo Corrêa diz que cartel atingiu três obras e tentou pegar outras seis em SP https://t.co/JTiyxrwt92 pic.twitter.com/X6w0EJ1YVy — Estadão (@Estadao) 18 de dezembro de 2017

Jucá: Não haverá retaliação mas vai ter valorização

O PMDB segue com a defesa da Reforma da Previdência e já se prepara para a retomada das negociações pós recesso parlamentar. O partido fechou questão a favor da reforma e ao invés de impor punições aos infiéis vai oferecer maior participação do fundo partidário como incentivo aos que forem leais.

“Não vai ter retaliação, mas vai ter valorização, ou seja, aqueles que são mais fechados com a posição do partido, têm que ser valorizados, portanto nós vamos dar um tratamento mínimo a todos, mas a Executiva Nacional vai ter o cuidado de atuar de forma que aquelas figuras que são mais emblemáticas, que são candidatos a governador, a senador, a deputado federal, que têm sido leais ao partido, devem receber um tratamento diferenciado”, disse Romero Jucá, presidente do partido e líder do governo no Senado.

PMDB vai ‘valorizar’ os mais fiéis na distribuição do fundo eleitoral, diz Jucá https://t.co/snmFwuQ38L pic.twitter.com/ogrSw7MlBQ — Estadão (@Estadao) 18 de dezembro de 2017

TSE aprova resoluções com regras para as eleições 2018

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou dez resoluções para as eleições de 2018. As regras mantém quase tudo que foi definido na reforma política sobre prestação de contas, calendário eleitoral, registro de candidaturas e pesquisas de intenção de voto, entre outras. O autofinanciamento ainda deve ser discutido após a derrubada do veto do presidente Michel Temer pelo congresso na semana passada. Ainda podem ser feitas alterações até o dia 5 de março.

TSE aprova resoluções com as regras para as eleições de 2018 https://t.co/DwYiT4KrGD — Folha de S.Paulo (@folha) 18 de dezembro de 2017

