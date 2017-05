Governo apresenta plano de segurança para o RJ

O Governo federal apresenta um esboço de um plano de segurança para o Rio de Janeiro.

Os principais eventos desta sexta-feira são os seguintes:

1. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne com deputados para discutir um novo texto do Refis, que cria um parcelamento para dívidas tributárias.

2. Reunião do Conselho Monetário Nacional.

3. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em abril.

Crédito Agropecuário

O governo encaminhou ao Congresso projeto que alterando as leis sobre Cédula de Produto Rural, Certificado de Depósito Agropecuário, Warrant Agropecuário, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, Letra de Crédito do Agronegócio e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. A íntegra do projeto ainda não está disponível. Abaixo, segue mensagem publicada no Diário de hoje.

Nº 166, de 25 de maio de 2017. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei que “Altera a Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural e a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário – WA, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a Letra de Crédito do Agronegócio – LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA”.