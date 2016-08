Agenda Política Brasileira: inicia fase de discussão do impeachment

Senadores iniciam nesta terça (30) a fase de discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Espera-se que a votação seja concluída na madrugada de terça para quarta. Veja outros eventos importantes do dia na Política Brasileira:

1. A Câmara pode retomar a votação do projeto de lei que trata da dívida dos estados com a União. Também constam da pauta a MP que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (MP nº 727) e o projeto de lei que retira da Petrobras a obrigação de participar com 30% nos consórcios de exploração do pré-sal.

2. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viaja para a China para a reunião do G20.

4. O IBGE divulga o resultado da PNAD Contínua do último trimestre (até julho).

5. O Tesouro Nacional anuncia o resultado primário do Governo Central de julho.