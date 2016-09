Personagem da Semana: Janaína Paschoal – musa do impeachment

Um capítulo importante da história do Brasil foi escrito esta semana. A advogada paulista Janaína Paschoal foi personagem chave no processo do Impeachment, concluído no dia 31 de agosto, com a votação no Senado pelo afastamento definitivo da ex-presidente Dilma Rousseff. Veja como é a presença de Janaína nas redes sociais.

Bola Fora Bola Dentro Janaína afirmava que o pedido de impeachment havia sido elaborado com base nas reivindicações de cidadãos indignados. Posteriormente admitiu ter recebido 45 mil reais do PMDB. Ter protocolado na Câmara dos Deputados a petição para o processo de impeachment em coautoria com Helio Bicudo e Miguel Reale Jr. Seu discurso inflamado feito para alunos da Faculdade d Direito da USP viralizou na rede como um show de excessos. Estilo histriônico ao discursar em protestos chamou a atenção sobre si como figura central na defesa do impeachment. Como advogada do procurador Douglas Kirchner, acusado de agressão contra sua mulher, alegou liberdade religiosa na defesa do agressor, pois ele teria cometido os atos sob influência de uma pastora Sempre que chamada defendeu seus pontos de vista na câmara e no senado protagonizando debates intensos com defensores da ex-presidente Dilma Rousseff.

Site

Janaína Paschoal é advogada, escritora e professora de Direito. Divide um escritório com duas irmãs, Nohara e Luana, trabalhando majoritariamente com Direito Penal. No site também existe um blog, onde Janaína publicou a seguinte nota de esclarecimento acerca do impeachment.

Facebook

Twitter

O que Janaína publica em seu perfil do twitter se assemelha ao tom dos discursos. São longas sequências de mensagens como se ela estivesse relatando em tempo real as situações.

Empenhei tempo, saúde, dinheiro, numa luta sem precedentes, para conseguir livrar o país do PT. Tenho legitimidade para falar. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 2 de setembro de 2016

Eu estou convicta de que o Senado é soberano e o STF não pode mudar uma vírgula do que foi decidido. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 2 de setembro de 2016

Acordem! Se houve alguma armação, talvez o objetivo era mesmo o de incentivar uma avalanche de impugnações. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 2 de setembro de 2016

Eu peço, pelo amor de Deus, que quem já impugnou o julgamento do Senado, desista das medidas interpostas. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 2 de setembro de 2016

Se o impeachment for anulado, ainda que se marque novo julgamento, Dilma voltará imediatamente para o poder, pois terão passado os 180 dias — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 2 de setembro de 2016

Instagram

No Instagram todo conteúdo é direcionado ao processo de Impeachment, com ênfase a trechos de discursos de Janaína Paschoal e informações da imprensa.