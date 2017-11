Joesley Batista depõe na Câmara e no Senado

1. O empresário Joesley Batista (JBS) depõe, às 9h, na CPI do BNDES (Senado) e na CPMI da JBS (Câmara e Senado).

Veja outros destaques da agenda do dia:

1. O presidente Michel Temer se reúne com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, ao meio-dia.

2. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de evento fechado do JP Morgan promovido para investidores. Também participa do evento o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

4. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúnem com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o diretor de relacionamento institucional e cidadania do banco, Isaac Sidney.

5. Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, participa de debate promovido pelo Insper e pelo Banco Mundial sobre políticas e programas de apoio à empresa.

6. A Câmara dos Deputados pode votar o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 100/11, que permite aos municípios manter seu dinheiro em cooperativas de crédito nas localidades onde não há bancos oficiais, assim como efetuar operações de crédito com essas cooperativas; e a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) nº 212/16, que cria um novo regime especial de pagamento de precatórios, com prazo máximo de dez anos.

7. A Comissão de Minas e Energia da Câmara realiza audiência pública para debater as regras de conteúdo local para a indústria de petróleo e gás no Brasil com o ministro do setor, Fernando Coelho Filho, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, entre outros.

8. Previstas a instalação e a eleição do presidente da Comissão Especial sobre as Agências Reguladoras (PL nº 6.621/16) na Câmara.

9. O Senado pode votar a Medida Provisória nº 791/17, que cria a Agência Nacional de Mineração (ANM).

10. O Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do Governo Central de outubro.

11. Veiculação do programa partidário do PMDB, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

12. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, viaja para Frankfurt, na Alemanha, onde fica até 2 de dezembro para participar de roadshow para atração de investimentos em infraestrutura no Brasil.

13. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a Sondagem Indústria da Construção.

14. A FGV divulga Sondagem do Consumidor e do Comércio de novembro.

15. A Confederação Nacional do Comércio divulga Intenção de Consumo das Famílias de novembro.

16. Indicado pelo presidente Donald Trump para comandar o Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell, até então diretor da instituição, participa de audiência no Comitê Bancário do Senado americano para confirmar seu nome no cargo.