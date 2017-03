O deputado estadual Jorge Picciani, presidente do PMDB-RJ e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), é considerado o primeiro ministro do RJ, dada sua influência dentro do partido e no estado fluminense. Aliado do ex-governador Sérgio Cabral e do atual governador Luiz Pezão (PMDB-RJ), está negociando com o governo federal o plano de recuperação das finanças do Estado, que se encontra em completa bancarrota. O deputado também é pai, de Leonardo Picciani, ministro do Esporte. Esta semana, Jorge Picciani foi levado em condução coercitiva pela polícia federal para esclarecimentos sobre um suposto esquema de corrupção dentro do Tribunal de Contas do Estado. Veja sua presença nas redes sociais:

Facebook

No seu perfil, o deputado divulga informações e imagens de seu trabalho na Alerj. Nesta quinta-feira (30) divulgou um vídeo do seu pronunciamento sobre o depoimento prestado à PF.



Twitter

No microblog o deputado faz postagens sobre o trabalho na Alerj e sobre assuntos de importância para o Estado.

Espero me conduzir da melhor forma. Nunca faltou diálogo e nem vai faltar. Estamos num momento gravíssimo da… https://t.co/ABgteiyJDB — Jorge Picciani (@JorgePicciani) February 2, 2017

Nos próximos meses vamos tratar de uma questão que não é de governo, mas de Estado. O Plano de Recuperação Fiscal… https://t.co/7ek1pvqAgo — Jorge Picciani (@JorgePicciani) February 2, 2017

Site

Na página oficial de Jorge Picciani um perfil sobre sua carreira política, notícias e informações sobre projetos e leis propostos pelo deputado.