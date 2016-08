Agenda Política Brasileira: Julgamento final do impeachment

O Senado inicia, às 11h, julgamento final do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Veja outros eventos desta quarta (31):

1. Michel Temer, caso o impeachment seja aprovado pelo Senado, faz pronunciamento à Nação em cadeia de rádio e TV. Ele também deve fazer sua primeira reunião ministerial como presidente da República efetivado

2. O governo encaminha ao Congresso Nacional proposta orçamentária de 2017. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, concedem entrevista para comentar o texto.

4. O Supremo pode julgar constitucionalidade da Lei 15.659/15-SP, que trata da inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

5. O IBGE divulga o resultado do PIB do segundo trimestre do ano.

6. O Banco Central divulga o resultado do setor público consolidado em julho.