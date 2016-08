Clipping: Julgamento do Impeachment começa

O julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começou esta quinta-feira (25). Parlamentares petistas tentaram suspender a sessão apresentando questões de ordem, que foram rejeitadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Houve uma suspensão temporária depois de acalorado bate-boca entre a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Magno Malta (PR-ES), a petista afirmou que os senadores não tinham moral para julgar a presidente devido às acusações contra vários deles. (O Globo)

Planalto quer voto pró-impeachment de Renan

Certos de terem votos mais do que suficientes para o impeachment aliados do governo querem aumentar o número de votos e que o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) vote com Temer. O senador vinha afirmando que não iria se posicionar, mas depois de alguns encontros com aliados pode reconsiderar. Michel Temer está com viagem agendada para o encontro do G20 na China, dia 30 e convidou o presidente do Senado à acompanhá-lo. (O Globo)

Mercado espera reforma fiscal