O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne com todos os secretários estaduais de Justiça e Segurança Pública para discutir medidas para a crise no sistema penitenciário. Os principais eventos desta terça-feira (17) são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer se reúne, ao meio dia, com representantes do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência (Consisbin), no Palácio do Planalto, para debater medidas para controlar a crise nos presídios.

2. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, se reúne (9h) o ministro da Educação, Mendonça Filho, com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme Martins de Oliveira (11h) e com o subprocurador-geral da República, Luciano Mariz Maia (12h).

3. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, chegam a Davos (Suíça) para participar do Fórum Econômico Mundial, devendo retornar na quinta-feira (19).

4. Reunião da bancada do PT na Câmara para definir a posição do partido na disputa pela presidência da Casa.

5. Cúpula do PSD debate viabilidade da candidatura do deputado Rogério Rosso (PSD-DF) à presidência da Câmara.

6. O Banco Central divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em que decidiu reduzir os juros para 13%.

7. Reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

8. Início do Fórum Econômico de Davos, na Suíça.