As investigações desenvolvidas pela força tarefa da Lava-Jato em Curitiba foram praticamente concluídas e o Rio de Janeiro surge como nova capital dos delatores da operação. A delação do doleiro Álvaro Novis, da Hoya Corretora, que trabalhava para a Odebrecht, é apenas uma das armas que a força-tarefa fluminense têm na manga. Pelo menos outras 4 importantes negociações estão em andamento e prometem novas fases de turbulência no mundo político

Rio é a nova ‘capital das delações’ da Lava Jato https://t.co/0LE72BHgmn — Estadão (@Estadao) August 14, 2017

Anúncio da meta fiscal adiado

Estava previsto para hoje o anúncio da revisão das metas fiscais de 2017 e 2108 fossem revistas para um déficit primário de R$ 159 bilhões. No entanto, a ala política do governo decidiu insistir com o presidente Michel Temer que o rombo precisa ser maior e o anúncio dos novos números, que estava previsto para esta segunda-feira, foi adiado.

Com pressão da ala política, anúncio de novas metas fiscais de 2017 e 2018 é novamente adiado. https://t.co/hhKEYMJ3gj pic.twitter.com/GcBHdneO4z — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) August 14, 2017

Com informações do Estadão e O Globo.