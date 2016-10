A Câmara pode votar projeto de lei (PL nº 2.617/15) que altera a Lei de Repatriação de Recursos de brasileiros não declarados no exterior (Lei nº 13.254/16). Veja os principais eventos desta terça (11):

1. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem novo dia de encontros e reuniões com investidores em Nova York.

2. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza audiência pública sobre a PEC dos gastos com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, e outros.

4. Novo presidente da Anatel, Juarez Quadros, toma posse.

5. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga pesquisa com o Índice de Medo do Desemprego (IMD) e o Índice de Satisfação com a Vida (ISV) de setembro.