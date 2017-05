O presidente da Arko Advice e colunista do Blog da Política Brasileira, Murillo de Aragão, participa neste momento em conferência sobre o impacto das notícias falsas na democracia e o papel da imprensa na era da pós-verdade e o resgate do jornalismo profissional, temas do 11ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão.

Na programação, estão previstos dois painéis de debate: um sobre o impacto das notícias falsas na democracia; o outro sobre o papel da imprensa na era da pós-verdade e o resgate do jornalismo profissional.

O presidente da Casa, Rodrigo Maia, os deputados Márcio Marinho, Luiz Carlos Hauly e Orlando Silva, o cientista político Murillo de Aragão e os jornalistas Marcelo Rech (presidente da ANJ), Ricardo Gandour (diretor-executivo da rádio CBN) e Andreza Matais ( do Estado de S.Paulo) discutirão a “pós-verdade”, termo eleito pela Universidade de Oxford como a palavra do ano de 2016, que trata de acontecimentos em que boatos são tidos como realidade e disseminados sem a devida comprovação.

Promovida pelo Instituto Palavra Aberta, a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão tem apoio institucional da Câmara dos Deputados e do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional (CCS), além do suporte das entidades ABAP, ABERT, ANER, ANJ e Revista Imprensa.