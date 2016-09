Limite dos gastos públicos vem com tudo

O governo federal retorna com todo gás as atenções para a proposta que cria o teto dos gastos públicos, em tramitação na Câmara. O presidente Michel Temer se reuniu ontem (27) com aliados para traçar um plano de votação para depois das eleições municipais, que acontecem em 2 de outubro. Para o líder do Democratas na Câmara, Pauderney Avelino (AM), o alto gasto de dinheiro público prejudica a sociedade. “Todos perdem com a expansão dos gastos além da capacidade de pagamento do governo, especialmente quando se tem em conta que a forte elevação do gasto público nos últimos anos não veio acompanhada de ganhos de qualidade na prestação de serviços à população”, afirma. Na segunda-feira, às 9 horas, haverá uma reunião com líderes partidários para discutir o tema.

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acolher denúncia contra sua excelência e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Ela recebeu a notícia com “profunda tristeza”. “Agora, pelo menos terei, no julgamento do STF, o benefício da dúvida”, disse. De acordo com a petista, o Supremo, ao analisar com profundidade o que foi apresentado nos autos, saberá julgar com serenidade, imparcialidade e isenção o processo.

O senador Eduardo Amorim (PSC-SE) quer ampliar o leque de possibilidade para o trabalhador utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta (PLS 322/2016) permite o uso do dinheiro para pagamento de curso de nível superior, de cirurgias consideradas essenciais à saúde e de empréstimos consignados. De acordo com o texto, as regras para os saques devem ser previstas em regulamentos específicos. Demissão sem justa causa, o financiamento da casa própria e tratamentos de saúde são algumas das hipóteses já previstas atualmente.

A Câmara discute projeto de lei (PL 5618/16) que cria o cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro. De autoria do deputado Hildo Rocha (PMDB-MA), a proposta prevê que o cadastro deverá conter as características físicas e dados das digitais dos estupradores, além de informação do DNA e fotos. Para o preso em liberdade condicional, também será necessário constar informação do local de moradia e de trabalho nos últimos três anos.

A Câmara dos Deputados analisa projeto oriundo do Senado (PL 4851/16) que estabelece o monitoramento de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso à internet, entre elas o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A proposta define que caberá ao Ministério das Comunicações e ao Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital publicar anualmente o resultado da avaliação sobre iniciativas de sua alçada, bem como estratégias para o cumprimento de metas. Esse esforço será analisado a cada dois anos pelo Congresso. A ideia do projeto é prestar contas à sociedade e controlar as ações do Estado, fornecendo subsídios para a fixação de metas de acesso para o ano seguinte.