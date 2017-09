Lucas de Aragão diz que Temer seguirá conquistando vitórias no Congresso

O cientista político Lucas de Aragão, sócio da consultoria Arko Advice, foi um dos entrevistados do programa Entre Aspas, com Monica Waldvogel, no canal Globo News. Foram analisados os impactos da votação da Reforma Política no Congresso, e também qual deverá ser o cenário frente à nova denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer.

Lucas destacou que a população está mais consciente do quanto a corrupção afeta a economia, e isso deve representar uma melhora no sistema político de agora em diante, uma vez que os eleitores deverão escolher melhor em quem votarão. Ainda nesse tópico, afirmou que a “operação Lava-Jato”por si só já é uma Reforma Política”, por estar trazendo a corrupção à tona.

Quanto ao governo, o cientista político afirmou que a decisão do STF de afastar Aécio Neves de atividade parlamentar fragiliza a coalizão entre os partidos, pelo papel que o senador desempenhava, de unificar opiniões divergentes dentro do PSDB. Ainda assim, Michel Temer deve seguir conquistando vitórias no Congresso, mesmo que o calendário das reformas se atrase.

Assista o programa na íntegra: