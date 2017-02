Agenda: Luiz Fux do STF comanda audiência de conciliação para RJ

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, comanda audiência de conciliação entre o governo do Rio de Janeiro, o governo federal, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para discutir ação em que o estado pede a antecipação dos termos do acordo de recuperação fiscal firmado com a União. Veja os principais eventos desta segunda (13):

1. O ministro do Supremo, Celso de Mello, pode decidir se mantém ou suspende a nomeação de Moreira Franco (PMDB) para a Secretaria-Geral da Presidência.

2. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem reunião com o diretor da Cepal Carlos Mussi.

3. O ministro interino da Justiça, José Levi Mello do Amaral Júnior, retorna ao Espírito Santo para avaliar a situação da Segurança no Estado e acompanhar os trabalhos da Força Nacional.