1. Esta sexta-feira marca o final da terceira etapa da “Caravana da Esperança – Lula pelo Brasil”. O ex-presidente Lula, em viagem pelo Espírito Santo e o Rio desde segunda-feira chega à capital carioca. Alguns enfrentamentos com grupos opositores ao partido e ao próprio Lula tem marcado a segunda viagem pelo Sudeste brasileiro e a presença no Rio de Janeiro pode acentuar as manifestações de ambos os lados.

Veja outros destaques da agenda do dia:

2. O presidente Michel Temer participa da abertura do 22º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ. Também participa de almoço anual da Indústria Elétrica e Eletrônica 2017.

3. O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, participa de jantar organizado pela Abimaq e Sindimaq

5. O diretor de Relacionamento Institucional do Banco Central, Isaac Sidney, participa pela manhã de debate no workshop “Diálogos sobre Leniência”, promovido pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE). O evento, que ocorre das 9h30 às 12h30, é fechado à imprensa.

6. Presidente da Apex, Roberto Jaguaribe, apresenta resultados de 2017 e estratégias para 2018.

7. O IBGE divulga o IPCA de novembro.