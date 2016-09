Agenda Política Brasileira: Lula dará coletiva sobre denúncia

O ex-presidente Lula concede entrevista coletiva sobre a denúncia apresentada contra ele, sua mulher, Marisa Letícia, e outros seis acusados. Veja os principais eventos desta quinta (15):

1. Reunião do diretório nacional do PT, nesta quinta e sexta-feira.

2. Bancários e representantes dos bancos tentam novo acordo com o objetivo de encerrar a greve.

4. O STF julga obrigatoriedade, ou não, de o Estado garantir fornecimento de medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

5. O ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht presta depoimento ao Juiz Sérgio Moro.

6. FHC e Aécio Neves participam de almoço de campanha com o candidato do PSDB no Rio de Janeiro, Carlos Roberto Osório.

7. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, discute com Paulo Skaf, presidente da Fiesp, e empresários conjuntura fiscal

8. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, se reúne com Conselho de Energia da Firjan.

9. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem reunião na tarde desta quinta-feira, dia 15, com executivos do Citibank. O encontro ocorre na sede do BC, em Brasília.

10. O Ministério da Fazenda divulga boletim Prisma Fiscal, com projeções do mercado para o desempenho fiscal do governo.

11. Fiesp divulga pesquisa de Nível de Emprego em agosto.

12. O Banco Central divulga o Relatório de Estabilidade Financeira.