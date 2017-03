Os principais eventos desta sexta feira sãos os seguintes:

1. O presidente Michel Temer e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, participam de evento de entregar das chaves do Condomínio Parque Residencial da Solidariedade

2. O ex-presidente Lula participa de debate promovido pelo PT sobre “O que a Lava Jato tem feito pelo Brasil”

3. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, ministra aula inaugural do curso de Graduação em Economia da FGV. O encontro terá como tema “Política Monetária: Questões Atuais”

4. Presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, falará na abertura do seminário Start-ups: Formas Efetivas de Apoio no Brasil