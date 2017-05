As simulações de segundo turno de hoje são favoráveis ao ex-presidente Lula (PT). Ele venceria qualquer candidato do PSDB (ver tabela abaixo) e Jair Bolsonaro (PSC). Porém, está numericamente atrás nos cenários em que enfrenta Marina Silva (REDE) e Sérgio Moro. Isso mostra a disposição do eleitorado em votar num candidato out-sider. Também há um elevado número de brancos, nulos e indecisos (entre 20% a 30%, dependendo do cenário).

Para quem tem dúvidas da densidade eleitoral de João Doria (PSDB), basta observar a tabela acima. Doria possui numericamente mais intenção de voto que Aécio Neves ou Geraldo Alckmin, mesmo sendo menos rejeitado e conhecido. Nota-se também que Jair Bolsonaro teria hoje mais potencial eleitoral que Aécio e Alckmin.

Lula x “anti-política”

Caso seja novamente candidato ao Palácio do Planalto, a tendência é que Lula tenha uma vaga no segundo turno. Na conjuntura atual, o mais provável é que o ex-presidente enfrente alguém que represente a “anti-política” com um perfil mais conservador (Doria, Bolsonaro ou Moro). Apesar da vantagem de Lula, a disputa está indefinida, pois além da elevada rejeição do petista, há muitos eleitores localizados entre brancos, nulos e indecisos.

Embora tenha saído das eleições municipais de 2016 como grande vitorioso, o PSDB, caso não opte pela candidatura de Doria, poderá ficar de fora do segundo turno.

Veja os demais cenários e outras análises sobre a sucessão presidencial:

Sucessão 2018: Lula cresce e Bolsonaro entra na disputa pelo segundo lugar

Sucessão 2018 (II): Cenários sem Lula aumenta imprevisibilidade