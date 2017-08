Lula participa de ato político em São Paulo

Destaques da agenda do dia

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa, em São Paulo, de conference call com investidores, organizada pelo Bradesco. Em seguida, tem reunião com executivos da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi). À tarde, Goldfajn participa de reunião com executivos da LECCA Financeira.

2. O ex-presidente Lula participa de ato político no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

3. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal se reúne para definir mobilização contra a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) proposto pelo governo.

4. Anfavea divulga desempenho da indústria automobilística em julho