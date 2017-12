Sem a garantia de ter os 308 votos necessários o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu não pautar o primeiro turno da votação da Reforma da Previdência para semana que vem. Com isso a votação ficaria para a semana do dia 13 de dezembro, dificultando ainda mais que a PEC tramite na Câmara antes do recesso parlamentar.

Lula: quem vota é o povo

Parlamentares contra a privatização da Eletrobras

Três frentes parlamentares contra a privatização da Eletrobras que somam cerca de 70% do Congresso Nacional mostram a dificuldade que Temer e sua equipe econômica terão para emplacar a sua agenda de ajustes. É também um sinal que a Previdência dificilmente será votada na Câmara ainda em 2017.

PIB

O Globo consultou um grupo de especialistas que confirmam que os dados de recuperação da economia são promissores, apesar do PIB do terceiro trimestre abaixo do esperado.

“O PIB mostrou melhora dos fundamentos da economia: recuperação de emprego, renda, crédito e confiança, sustentaram o consumo, que se manteve firme mesmo com os efeitos do FGTS dissipados”, Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria.