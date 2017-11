Maia: Peça ao Meirelles trazer 308 votos

O recado está dado, Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara e aliado do presidente Michel Temer na negociação da Reforma da Previdência não esconde o descontentamento com as críticas e inflexibilidade da equipe econômica. Disse que preferia votar o texto original mas que, sem negociar nem a versão compacta da reforma passará pelo crivo do plenário.

‘Peça ao Meirelles trazer 308 votos’ reage Maia sobre resistência da Fazenda em negociar Previdência https://t.co/TIjTvgXI2g pic.twitter.com/UjiqqK0sdC — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 27, 2017

Jair Bolsonaro, não houve golpe em 64

‘Policial que não mata não é policial’, diz Bolsonaro https://t.co/zEgwQznylL pic.twitter.com/NrxfvMhPYw — Estadão (@Estadao) November 27, 2017

Alckmin

O atual governador de São paulo, Geraldo Alckmin estava se mantendo distante da disputa pela presidência do PSDB por acreditar que estar à frente do partido dificultaria a sua candidatura em 2018. No entanto o prolongado racha do partido aprofundou-se de tal maneira que não restou outra alternativa ao tucano paulista. Marconi Perillo e Tasso Jereissati abriram mão de suas candidaturas pela união do partido e na convenção nacional em dezembro Alckmin deverá ser escolhido por aclamação. Mas sem desistir do sonho de ser presidente da república.

Alckmin resistiu, mas risco de implosão do PSDB falou mais alto https://t.co/IJ560dhebV — Folha de S.Paulo (@folha) November 27, 2017

Com informações da Folha, Estadão, Rede Record e O Globo.