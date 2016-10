Com a aprovação da PEC do teto com ampla maioria, o presidente Michel Temer alcançou a maior taxa de fidelidade na Câmara desde primeiro mandato de Lula. A lealdade recorde da base era o sinal que o Planalto esperava para acelerar a agenda de votações. O próximo desafio será a reforma da Previdência. Temer obteve, em cinco meses, uma taxa de apoio entre os deputados de 83%. São mais de 20 pontos percentuais acima do que a ex-presidente Dilma Rousseff conquistou em idêntico período do início do segundo mandato. (Estadão)

Lava Jato: Gim Argello condenado a 19 anos de prisão

O juiz Sérgio Moro condenou, esta quinta-feira, o ex-senador Gim Argello a 19 anos de prisão. Argello foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de investigação na CPI da Petrobras. Na mesma ação Léo Pinheiro, da OAS, foi condenado a 8 anos e dois meses de prisão, além dos 16 anos de outro processo. Moro determinou ainda que Gim Argello e Léo Pinheiro permaneçam presos, mesmo durante a fase de recursos à sentença. Ricardo Pessoa recebeu pena de 10 anos e seis meses e Walmir Pinheiro, 9 anos, oito meses e vinte dias. Os dois, porém, recebem os benefícios da delação premiada e estão em regime aberto diferenciado. Pinheiro e Argello terão o direito à progressão de pena quando pagarem, à titulo de reparação, R$ 70 milhões. (O Globo)

Com disputa interna no PSDB Aécio inicia tour nacional

O governador de SP, Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves estão em polos opostos de uma disputa no PSDB. A vitória de João Dória, aposta Alckmin, deu ao governador uma visibilidade e antecipou a disputa pelo comando do partido. Para manter a influência nacional Aécio, presidente nacional da sigla, vai fazer um tour, para apoiar candidatos a prefeito tucanos. A intenção, além de reforçar a campanha dos candidatos do PSDB no segundo turno, é mostrar sua força dentro do partido nas mais variadas regiões. O governador de São Paulo quer indicar o próximo presidente do PSDB, o que também influenciaria a escolha do nome do candidato à presidência em 2018. (Folha)