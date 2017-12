Maluf será transferido para penitenciária em Brasilia

O deputado Paulo Maluf, preso em São Paulo após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), deverá ser transferido para Brasília. O ex-prefeito de São Paulo ficará em uma ala do complexo da Papuda especial para presos com idade avançada. A defesa recorreu da decisão pedindo a soltura, porém a decisão só poderá ser tomada pela ministra Carmem Lúcia e a corte entrou em recesso nesta quarta-feira. Maluf foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de prisão em regime fechado por crimes de lavagem de dinheiro e também à perda do mandato. Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Carmen Lúcia questionou quanto à cassação do mandato ao que Maia respondeu que a casa decidirá somente após ter sido oficialmente comunicada.

Pré-candidato Henrique Meirelles terá espaço em propaganda do PSD

Cotado para concorrer ao Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, terá um espaço no programa do PSD, partido ao qual é filiado. No texto, apresentado hoje à jornalistas, atacará o governo do PT sem citar nomes e defenderá a estabilidade como legado do governo atual.

“Estamos no rumo certo e não podemos dar nenhum passo atrás. Temos de ficar atentos: o populismo e os oportunistas fazem mal ao País. O Brasil exige competência, responsabilidade e ética” dirá o ministro pré-candidato.

Dodge pede ao STF bloqueio de bens de Aécio Neves

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu ao STF contra a decisão do ministro Marco Aurélio Mello em relação ao bloqueio de bens de Aécio Neves e sua irmã, Andrea Neves. No recurso Dodge salientou que as provas, filmagens, gravações e interceptações telefônicas são mais que suficientes como indicio dos crimes cometidos. A PGR pede que sejam bloqueados R$ 7,4 milhões para o pagamento de multa e reparação de danos em caso de condenação.

Com informações do Estadão, O Globo, Folha e Globo News.