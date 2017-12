Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeita os embargos de declaração e infringentes da defesa do deputado Paulo Maluf e determina que ele comece a cumprir a pena de 7 anos e 9 meses imediatamente. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro proveniente de obras da Avenida Águas Espraiadas, entre 1993 e 1997, quando era prefeito da capital paulista. Por ter 85 anos o deputado paulista tem o direito a cumprir em regime semi-aberto ou domiciliar, resta saber o que o STF determinará.

Após cumprir dois anos e meio de prisão em regime fechado em Curitiba, o empresário Marcelo Odebrecht teve progressão de pena para prisão domiciliar em regime fechado. Serão mais dois anos e meio onde o empresário só poderá sair de sua mansão no Morumbi duas vezes, uma para a formatura da filha em 2018 o controle será feito por meio do uso permanente de uma tornozeleira eletrônica. Poderá nesse período receber visitas de 15 pessoas previamente cadastradas na justiça e sair para atendimentos de saúde. Após esse período Marcelo passará para o regime semi aberto com reclusão noturna, finais de semana e feriados e depois regime aberto com recolhimento domiciliar noturno apenas nos finais de semana e feriados.

Com informações da Folha, Estadão e Globo News