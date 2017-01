Agenda: Manifestações contra Reforma da Previdência em SP

Centrais sindicais fazem manifestação contra a Reforma da Previdência, em São Paulo. Veja os principais eventos desta quarta (25):

1. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reúne-se com o diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), Felipe Salto. O ministro também tem encontro com gerente de portfólio da Elliot Advisors, Franck Tuil.

2. Representantes do setor de construção se reúnem com a Secretaria Nacional do Consumidor (Ministério da Justiça), os ministérios do Planejamento e da Fazenda e órgãos de defesa do consumidor para discutir mudanças em distratos (compradores que desistiram da compra de um imóvel em construção), como o percentual da multa a ser cobrada na rescisão e o prazo para a devolução dos recursos.

3. O Tesouro Nacional divulga o resultado da Dívida Pública Federal de dezembro e do ano de 2016.

4. Representantes do governo do Mato Grosso, dos caminhoneiros e da agroindústria se reúnem, em Cuiabá, para debater os preços do frete para transporte de grãos.

5. O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, dá posse a 70 servidores na sede do INPI, no Rio.

6. FGV divulga Sondagem do Consumidor em janeiro.

7. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulga Índice de Confiança do Empresário do Comércio em janeiro.

8. Feriado em São Paulo (aniversário da cidade).