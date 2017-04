Agenda: Mantega depõe no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral ouve depoimento do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega sobre o processo que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

Os principais eventos desta quinta-feira são os seguintes:

1. O rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Silvia, da Suécia, visitarão o Centro de Projetos e Desenvolvimento das aeronaves Gripen, na Embraer, em Gavião Peixoto (SP). Eles serão recebidos pelo Presidente Michel Temer, em Brasília.

2. A Câmara pode votar projeto de lei que trata do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados.

Reforma Trabalhista ( 3. A Comissão Especial sobre a PL 6787/16 ) da Câmara realiza audiência pública com os ex-ministros do Trabalho Almir Pazzianotto e Miguel Rossetto, o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Peter Poschen, entre outros.

4. O Secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki, fala sobre o primeiro balanço dos resultados da Força Tarefa que auditou frigoríficos envolvidos na Operação Carne Fraca.

5. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, almoça com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília.

6. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz o lançamento do livro “Diários da Presidência”.

7. Veiculação do programa partidário do PROS em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

8. Anfavea divulga desempenho da indústria automobilística de março.