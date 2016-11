Personagem da Semana: Marcelo Crivella – Fé no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo, mas está de cara nova. O personagem da semana é o recém eleito prefeito da capital Marcelo Crivella (PRB-RJ). Crivella era senador pelo PRB do Rio de Janeiro e bispo licenciado da Igreja Universal. Essa relação com a igreja, inclusive, foi uma pedra no sapato do candidato e foco da maior parte dos ataques adversários. Crivella luta para desvencilhar sua gestão pregando que não mistura política e religião, por ser o estado laico. Agora enfrentará o desafio de governar uma das mais emblemáticas capitais do país e precisará de muito jogo de cintura para lidar com o caráter multicultural do povo carioca. Além disso terá que trabalhar também com a crise de um Estado com grande endividamento em uma época de crise econômica generalizada. Veja como é a presença online de Crivella.

Bola Fora Bola Dentro Disse que a igreja teria influência zero na sua gestão mas teve um vídeo divulgado em que dizia ter sido obrigado a entrar na política pela Universal. Soube articular com opositores derrotados no primeiro turno para aumentar sua base eleitoral. Negou ter sido preso e só admitiu quando confrontado pela imprensa com provas do ocorrido. Trabalhou bem a polarização da campanha contra Freixo explorando a rejeição generalizada aos partidos de esquerda. Publicou um livros com declarações racistas, sexistas, homofóbicas e de intolerância religiosa. Disse que era o pensamento de um jovem missionário, já ter se desculpado e evoluído. Em campanha decretou o fim da era das mega-construções no Rio, principal marca do seu antecessor Eduardo Paes e prometeu devolver o Rio às pessoas.

Twitter

Marcelo Crivella e sua assessoria fizeram do site de microblog um canal de divulgação e interação com os eleitores. Foi também um espaço de defesa contra ataques de campanha e esclarecimentos.

Facebook

No Facebook o candidato eleito fez campanha divulgando fotos de comícios, republicando notas da imprensa e pequenos vídeos sobre propostas e respostas aos adversários.



Instagram

Como a maioria dos canais de Crivella, o perfil do instagram está centrado na campanha com fotos e mensagens de apoio, informações de eventos, propostas de campanha e vídeos com depoimentos.

Site

Marcelo Crivella possui um site pessoal onde além de sua biografia também é possível acessar informações sobre seus livros e discografia, lançou discos de música gospel em seu trabalho como bispo na Igreja Universal.