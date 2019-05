Marcelo Ramos (PR-AM), o presidente da comissão especial que analisa a reforma da Previdência (PEC 6/19), espera que a proposta seja votada até junho na comissão, mas destacou que o mais importante é conseguir os 308 votos mínimos para aprovar em Plenário. De acordo com Ramos, os trabalhos no colegiado têm que ser coordenados com a construção de maioria no plenário. “Não adianta votar na comissão sem a garantia no plenário”, afirmou o presidente.

Relacionado