O Blog da Política Brasileira entrevistou o deputado Marcos Montes (MG), líder do PSD na Câmara, sobre o caminho da Reforma da Previdência. Perguntamos também sobre o adiamento do reajuste dos servidores públicos e a reforma ministerial. Veja a entrevista completa:

Qual a sua perspectiva de aprovação da Reforma da Previdência?

Hoje, a reforma, do jeito que está, tem muita dificuldade de ser aprovada. Então, o presidente, acredito que até num desabafo, disse que para ele fica difícil. A sociedade não quer, a imprensa não quer e o Parlamento não aprova. A diretriz dele é ir até a última instância. Essa questão da apresentação de um novo projeto alterando o mérito não é um recuo, é mais um esforço do governo para tentar convencer uma base parlamentar muito consistente, de 308 votos. Eu, particularmente, acho que o governo, lamentavelmente, terá dificuldade de aprovar essa matéria aqui, mesmo com as mudanças. Mas vamos esperar e torcer para que com essas mudanças a reforma fique mais palatável e o nosso discurso possa ser mais convincente, para convencer essa quantidade expressiva de parlamentares que nós precisamos juntar para poder aprovar.

E com relação às propostas de ajuste no serviço público?

Acho que elas são muito mais factíveis de aprovação. Não quer dizer que sejam aprovadas, mas a discussão é muito mais consistente do que a situação da Previdência. E até tento explicar: acho que a Previdência é o receio do parlamentar próximo da eleição, já que ela vai atingir um universo extremamente grande. Já a do servidor público, e eu sou servidor público, pode ser encarada de outras formas. Um sacrifício que toda a sociedade brasileira tem que fazer, e é momentâneo. Há mais facilidade de aprovação que a Reforma da Previdência. Para aprovar não precisa de um quórum qualificado, precisa de maioria simples. Então, acredito que isso também facilite e a gente possa avançar nessas propostas.

O senhor compartilha da visão de alguns partidos da base de que para aprovar a agenda do governo é necessário fazer uma Reforma Ministerial?