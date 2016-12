Personagem da semana: Marina Silva, a queridinha de 2018

Marina Silva, fundadora da Rede Sustentabilidade e ex-candidata a presidente da República, divulgou na última quinta (22) uma carta em que sugere ao presidente Michel Temer que renuncie. Em sua carta, Marina cita Fernando Pessoa: “Abdica, e sê rei de ti mesmo”, mas não cita nominalmente o presidente em nenhum momento.

A líder ambientalista está em posição favorável nas pesquisas de intenção de voto para presidência em 2018. Num segundo turno, venceria Lula, que é um candidato forte mesmo enfrentando as investigações da Lava-Jato. Venceria também Aécio Neves, do PSDB. Veja um raio-x da presença online de Marina Silva, e uma lista de seus bolas fora e bolas dentro:

Bolas Fora:

Marina é considerada por especialistas uma partidarista de ocasião, com suas alianças inconstantes ao longo de sua trajetória política.

Possui visão conservadora, tanto social quanto economicamente, e uma possível vitória da candidata certamente não representaria uma “nova forma” de fazer política.

Seu partido, a Rede Sustentabilidade, obteve fraco desempenho nas eleições para prefeito de 2016.

Bolas Dentro:

Apesar de citada em delação, nunca se comprovou de fato o envolvimento de Marina com corrupção, o que a coloca em posição favorável junto à opinião pública.

Apoia a Operação Lava-Jato e defende amplamente uma Reforma Política, e o pacote de medidas anticorrupção.

Os mentores de sua política econômica são nomes ligados a outro ex-presidente bem-sucedido nessa área, FHC.

Site

O site de Marina Silva é limpo, moderno, e nos é apresentado em formato de timeline, com um apanhado de notícias sobre a líder, mais suas últimas atualizações nas redes sociais. Indexado ao site, há também um streaming do Soundcloud, com podcasts de Marina.

Blog

Dentro do site, há um blog, com textos em primeira pessoa sobre tópicos importantes do momento na mídia e da política. A última atualização é do início de Novembro.

Facebook

O Facebook é uma plataforma bem utilizada pela fundadora da Rede Sustentabilidade: há posts regulares, imagens, vídeos e notas. A carta direcionada a Michel Temer, inclusive, foi divulgada em seu perfil. A página conta com mais de 2 milhões de seguidores. Contudo, a interação do perfil nos comentários é pequena.

Twitter

No Twitter, Marina Silva tem quase 2 milhões de seguidores. Seus tweets são em primeira pessoa, e misturam divulgação de links, entrevistas e aparições públicas, com poucos comentários e tweets avulsos. O número de interações não é expressivo.

Instagram

Em seu perfil, Marina mistura posteres com recortes de suas falas mais recentes, e também fotos de bastidores de entrevistas, junto com personalidades etc. Na rede, ela possui pouco mais de 90 mil seguidores, e bastante likes e comentários, sem contudo interagir de volta com seus seguidores.