No coração das reformas do governo Temer estão deputados e senadores escolhidos para a relatoria das propostas. A bola da vez está com o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da Reforma Trabalhista que foi aprovada na Câmara e enviada ao Senado. Formado em economia, professor e administrador público, o tucano prioriza temas de interesse da bancada evangélica, educação e na área de desenvolvimento econômico. Marinho está em seu terceiro mandato como deputado Federal pelo Rio Grande do Norte e tem votado a favor de projetos alinhados com a agenda do governo Temer. Veja como é sua presença online:

Youtube

Em seu canal o deputado federal divulga trechos de discursos, vídeos informativos acerca da reforma trabalhista e notícias relacionadas à matérias que apoia. Veja o pronunciamento em plenário em defesa da reforma:



Instagram

A desinformação ou má interpretação de pontos da reforma trabalhista foram fonte de dor de cabeça para o relator que se empenhou em esclarecer as dúvidas que surgiam nas redes. Como neste vídeo informativo publicado em seu instagram.

#ModernizarÉPreciso #SempreAfavordoBrasil #AvançaBrasil Uma publicação compartilhada por Rogério Marinho (@rogerio.smarinho) em Mai 4, 2017 às 6:17 PDT

Twitter

No twitter, o deputado é aberto em suas críticas à esquerda e principalmente ao PT. Minimizou a greve e fez duras declarações contra as táticas dos sindicatos durante as manifestações.

PT e esquerda brasileira são face atrasada da política com pauta corporativista do sec XIX,defendem privilégios e corporações contra o povo — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) April 28, 2017

Facebook

No perfil do deputado o trabalho tem sido na defesa da reforma trabalhista, como modernização da legislação para adequação ao que de fato ocorre hoje no mercado de trabalho.



Marinho no Roda Viva

Recentemente o deputado participou do programa Roda Viva onde o tema central foi a reforma trabalhista. Veja o programa completo, veiculado pela TV Cultura.