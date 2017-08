Médicos pedem demissão de ministro

Veja os eventos mais importantes da agenda política desta quinta-feira (3):

1. Médicos fazem manifestação em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro pedindo a demissão do ministro da Saúde, Ricardo Barros.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de café da manhã com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia. Em seguida, se reúne-se com o deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR). Goldfajn recebe também o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). À tarde, o presidente do BC, reúne-se com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. Depois, ele embarca para São Paulo, onde terá reunião com investidores, organizada pelo Goldman Sachs. Ainda na capital paulista, Goldfajn fará palestra na 4ª Conferência Anual sobre Macroeconomia e Estratégia no Brasil, promovida pelo Goldman Sachs.

3. O prefeito de São Paulo, João Doria, almoça com empresários em Curitiba.