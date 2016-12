Agenda Política Brasileira: Meirelles almoça com governadores

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem almoço com governadores. Mais cedo, reúne-se com o diretor executivo do FMI, Alexandre Tombini. Às 16h, o encontro é com o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Martin Raiser. Veja os principais eventos desta sexta-feira (2):

1. O BNDES divulga carta ao mercado com o detalhamento das condições de crédito para os vencedores do leilão de concessão dos aeroportos de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC).

2. O Ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, participam de evento da Abiquim em São Paulo.

4. O IBGE divulga produção industrial de outubro.