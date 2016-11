O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve fazer balanço sobre a arrecadação com a repatriação em entrevista coletiva para a imprensa. Veja os principais eventos desta sexta (04):

1. A ex-presidente Dilma Rousseff participa de evento no Uruguai sobre defesa da democracia.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, faz palestra no Insper, em São Paulo.

4. O Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, lança o edital de concessão da Rodovia do Centro-Oeste Paulista.

5. O Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, participa de debate sobre o impacto da PEC do Teto nos gastos em saúde pública, ao lado do médico Dráuzio Varella.

6. Termina o mandato de Rodrigo Zerbone Loureiro como conselheiro da Anatel.

7. Magda Chambriard deixa o comando da ANP após quatro anos como diretora-geral.

8. Fipe divulga IPC de outubro.