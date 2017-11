A notícia de que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pode ser candidato presidencial em 2018 repercutiu bem no mercado financeiro. Fontes em Wall Street disseram que sua intenção revela, no mínimo, que ele tem confiança de que a economia vai continuar a melhorar no ano que vem.

Para o mercado, a disposição de ser candidato mostra que o ministro já deve ter feito pesquisas testando o seu nome e concluiu que existem chances para um candidato com o seu perfil.

Meirelles pode sair candidato pelo PSD

O mercado avalia, ainda, que por ser uma personalidade conhecida, por ter condições de autofinanciar sua campanha e por ser filiado a um partido de porte médio (o PSD), Meirelles teria condições de tornar consequente sua pretensão de ser candidato. No entanto, existe o receio de que o andamento das reformas no Congresso possa ficar prejudicado com sua situação de “ministro-candidato”.

Teme-se também que o PSDB – que já mantém uma postura ambígua em relação ao governo de Michel Temer (PMDB) – se distancie ainda mais e passe a trabalhar contra a agenda governamental. O fato é que as contradições dos tucanos dão a Meirelles a chance de ser o candidato do centro. Porém, diante de mais uma candidatura de centro, a divisão de forças pode favorecer os extremos.

De acordo com a legislação eleitoral, Meirelles tem até 6 de abril de 2018 para deixar o ministério, caso decida realmente se candidatar.