Os principais eventos desta quinta-feira são os seguintes:

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no período da manhã, em Brasília.

2. Veiculação do programa partidário do PSD, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

3. IBGE divulga resultado do setor de serviços de fevereiro