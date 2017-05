A Comissão Especial da Reforma da Previdência continua votação do parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). A previsão do governo é de que o texto base chegue ao plenário da Câmara em 24 ou 31 de Maio e que seja aprovado com tranquilidade e sem ‘surpresas’, segundo o ministro da fazenda, Henrique Meirelles.